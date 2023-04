Veghelaar (63) weet zelf ook niet hoe hij dodelijk ongeluk veroorzaakte: ‘Nog steeds onbegrijpelijk’

Column tHans Guerilla marketing met een drugslab? Het lijkt meer op kamikaze marketing

UDEN - Van een handeltje in grind en tuintegels naar een drugslab is maar een kleine stap. Voor Van den Bosch Tuin en Terras uit Uden in elk geval want die haalde daarmee deze week het nieuws. Dat krijg je als er mannen in witte pakken op de stoep staan, jerrycans met onduidelijke inhoud en politie aan de deur.