Verdachte van productie drugs snapt justitie niet: ‘Ik kan helemaal geen amfetamine maken, ik ben slecht in scheikunde’

DEN BOSCH/ODILIAPEEL - In de schuur was een drugslab, in de woning lagen drugs en in de koelkast amfetamine. Maar die amfetamine was niet gemaakt door de 50-jarige W.S uit Odiliapeel. ,,Ik kan helemaal geen amfetamine maken, ik ben niet goed in scheikunde”, zei hij bij de rechtbank.