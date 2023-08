Vrouw (58) voor de rechter die ex sloeg en duwde in Ravenstein

Ultraloper Camille voltooit 161 kilometer Berlijn: ‘Ik zag enorme katten op me afkomen’

Na afloop sliep Camille Verstegen uit Ottersum maar liefst vijftien uur aan een stuk. Wat wil je ook? Hij rende in de 28 uur daarvoor 161 kilometer. Ook vrijwel aan een stuk. Dat was zondag, in Berlijn, terwijl het kwik in de thermometer de 30 graden aantikte.