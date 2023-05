Ziekenhuis Bernhoven verbant de rokers: hele terrein nu rookvrij

Beeld van Gerard Philips is thuis in Eindhoven, kraan tilt 23.000 kilo wegende buste op zijn plek

EINDHOVEN - ‘Gerard’ is in Eindhoven. Even na elf uur maandagmorgen kwam de metershoge buste van de oprichter van het Philips-concern aan op de voorlopige locatie op Strijp-T. Het beeld wordt op 15 mei officieel onthuld maar voor wie over het Strijps Bultje rijdt, is het nu al bijna niet te missen.