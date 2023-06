Ziekenhuis Bernhoven weer in de plus: 4 miljoen euro. Zorgen nog niet voorbij

DAF Museum in het teken van ‘Blik op de weg’, tentoon­stel­ling over auto’s die het straat­beeld van de jaren 90 bepaalden

EINDHOVEN - Autoliefhebbers die terug in de tijd willen, kunnen deze zomer terecht in het DAF Museum. 37 modellen uit de jaren 90 van allerlei merken staan er opgesteld in de Paccar-vleugel.