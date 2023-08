Zoektocht naar nieuwe burgemeester Maashorst start symbolisch in de Paul Rüpp-zaal

,,Paul Rüpp. Zo lang we je naam uitspreken, ben je niet vergeten", zei waarnemend raadsvoorzitter Maurits van den Bosch, onlangs zelf benoemd als burgemeester van Bladel. Paul Rüpp, de eerste burgemeester van Maashorst, overleed in maart dit jaar op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van blaaskanker. ,,Veel te vroeg", zei Ben Maathuis namens de vertrouwenscommissie. ,,Wij hadden na dat verlies zelf ook even de tijd nodig om opnieuw te beginnen met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.”

Natuurlijk gezag

De profielschets van 1,5 jaar geleden voldeed nog steeds prima en hoefde alleen maar aangevuld te worden met wat er sindsdien in de gemeente nog is gebeurd. Maashorst zoekt nog altijd, zo zei Maathuis, naar een burgemeester die midden in de samenleving staat en de juiste balans weet te vinden tussen toegankelijkheid en natuurlijk gezag. ,,Ook moet hij of zij het DNA van de zes verschillende kernen kennen en die weten te verbinden tot één gemeenschap", aldus Maathuis.

Procedure duurt zeker vier maanden

Nadat ze de profielschets voor de ‘beste burgemeester van Maashorst’ had ontvangen schetste commissaris van de Koning Ina Adema uitgebreid de sollicitatieprocedure . Duidelijk is dat het zeker een maand of vier gaat duren voordat de nieuwe burgervader of burgermoeder bekend is.

Belangstellenden kunnen tussen 7 en 28 september een brief sturen, waaruit Adema samen met de vertrouwenscommissie een aantal kandidaten selecteert voor een of meerdere sollicitatiegesprekken. De nieuwe burgemeester wordt ook doorgelicht door justitie, de AIVD en de belastingdienst. ,,Want we willen alleen maar brandschone burgemeesters", zei Adema. En - heel belangrijk - eentje die binnen een jaar in de gemeente Maashorst gaat wonen, benadrukte ze tot slot.