18-jarige verdachte ontucht Langenboom voorlopig vrij

cultuur Acteurs met een beperking zijn 'helden'

11:40 HORST/BOXMEER - ,,Jongens, houdt de anderen in de gaten. Jullie moeten niet naar de fotograaf kijken”, roept regisseur Kitty Korebrits naar haar acteurs die tijdens een repetitie aan het wandelen zijn. Ze zijn op reis. Wat blijkt? Ze zijn Mike vergeten. Judith gaat terug: ,,Sorry Mike, we zijn je vergeten”. Mike: ,,Dat kan gebeuren”. Judith: ,,Ik ben ook bang dat ze mij vergeten.” Even later tegen de rest: ,,Jongens, hij is er weer.” Gejuich.