24-jarige nog vast na vondst explosieven in auto en woning

GENNEP / WELL - De Limburgse politie houdt een 24-jarige inwoner van Well nog vast voor het mogelijke bezit van explosieven. Die werden donderdagavond gevonden in zijn auto aan de Kleermakersgroes in Gennep en in zijn woning in Well. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoekt de gevonden voorwerpen nog.