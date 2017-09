30-jarige man uit Gennep overleden na ongeluk met crossmotor

Doden van bever in Limburg voortaan mogelijk

17:22 GENNEP - In Limburg is het voortaan mogelijk om bevers die overlast veroorzaken te doden. Dat staat in het nieuwe Faunabeheerplan van de provincie. Het is voor het eerst dat het mogelijk is om de beschermde diersoort te doden. In Brabant en Gelderland is er nog geen noodzaak om bevers te doden.