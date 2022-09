450 vluchtelingen naar crisisnoodopvang op landgoed Velder in Liempde

Herhaal­prik corona: ‘griepprik­groep’ half oktober aan de beurt, de rest krijgt geen brief en moet afwachten

De herhaalprikcampagne voor corona komt eraan, maar wie precies wanneer aan de beurt komt, is volslagen onduidelijk. De GGD’s in de regio openen extra priklocaties, hebben extra personeel aangenomen en rekenen op een lange prikperiode, maar het definitieve besluit over de herhaalprik moet nog vallen.

