A73 richting Nijmegen dit weekend weer op slot, files verwacht

Burgemeester Cuijk sluit 'drugswoning'

4 oktober CUIJK - De gemeente Cuijk heeft deze week weer een woning gesloten, nadat er in augustus een wietkwekerij is aangetroffen. Het gaat om een huis in de straat Hazeleger in de Cuijkse wijk Padbroek. Dat is voor drie maanden ontoegankelijk verklaard.