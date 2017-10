Aangifte om verduistering vispasopbrengsten: penningmeester en secretaris geroyeerd

Land van Cuijk ruziet over betalen jeugdzorg

15 oktober BOXMEER - De herindelingsplannen liepen vorige maand al op de klippen, maar nu lijkt ook aan de samenwerking op het gebied van de jeugdzorg in het Land van Cuijk een einde te komen. Grave weigert op te draaien voor tekorten die elders in de regio ontstaan. Terwijl dat volgens wethouder Willy Hendriks van de gemeente Boxmeer, die jeugdzorg in haar portefeuille heeft, in het verleden wel is afgesproken.