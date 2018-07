Aantal meldingen seksueel geweld Brabant-Oost blijft maar stijgen, ziekenhuis wil helpen

Boeren willen burgers voorlich­ten over bedrijf

17 juli HAPS/BEERS - Burgers laten zien wat boeren precies doen met hun kippen, varkens, koeien en andere dieren op de boerderij. Door hen uitleg te geven over wat zich afspeelt op de boerderij. Dat is het idee achter Boert Bewust, een project van agrariërs dat in 2013 het licht zag in de Vallei en onlangs ook in onder meer het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal gestalte kreeg. Later dit jaar moet dit ook van de grond komen in het Land van Cuijk.