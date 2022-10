Afwijzing van Vierdaagse voor enthousiast Mill: ‘We vinden het uiteraard jammer’

Vrouw sloeg man met bierfles in gezicht na feestje in Sint Agatha: werkstraf

DEN BOSCH/SINT AGATHA - Een 23-jarige vrouw uit Gennep sloeg vorig jaar een man met een bierfles in het gezicht, na afloop van een huisfeestje in Sint Agatha. ,,Het was niet mijn bedoeling”, zei ze tegen de politierechter, die haar donderdag veroordeelde voor een werkstraf van tachtig uur. Een andere gast had haar die avond lastig gevallen en ze was daardoor in paniek geraakt.

