‘Als wij binnen een jaar een boot op waterstof kunnen bouwen, dan kan de maritieme industrie het ook’

Gravenaar vond wiet in coffeeshop te duur en bouwde daarom zijn eigen plantage maar

DEN BOSCH/GRAVE - De wiet in de coffeeshop kostte hem wekelijks 200 euro. ,,Te duur,” klaagde een 51-jarige man uit Grave tegen politierechter H. Slaar in Den Bosch. ,,Je wist ook nooit wat er in zat.” Hij besloot daarom een kleine kwekerij voor hennep met 'hoge kwaliteit’ op te starten in de vrijstaande schuur naast zijn woning. Slecht plan, oordeelde de rechter.

30 juni