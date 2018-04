Arriva na de brand: oud-Veoliatreinen zijn veilig

Zomer in april: op strandje in eigen dorp meivakan­tie aftrappen

21 april BEERS - In april al in je zwembroek of bikini op het strand liggen in je eigen dorp. Dan moet je zomers weer hebben in de maand dat het ook nog kan sneeuwen én een echt strandje. Beers heeft dat. Een mooier begin van de twee weken durende meivakantie kan haast niet.