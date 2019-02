Asscher: ‘Verkiezingen kunnen doorbraak betekenen voor Maaslijn’

En toen waren er nog maar vier motorcross­cir­cuits over

16 februari MILL/CUIJK - Is een regionaal motorcrosscircuit de oplossing voor het verdwijnen van steeds meer circuits? ,,We hebben nog wel een plannetje op de plank liggen.” Vorige week werd tijdens de gemeenteraadsvergadering in Mill een definitieve streep gezet door het circuit De Kuilen in Mill. Volgens Nico Troost van motorsportorganisatie Nederland (MON) uit Cuijk is de suggestie voor een regionaal circuit, waartoe Mill nu oproept, heel opmerkelijk. ,,Er is jaren gewerkt aan een regionaal motorcrosscircuit in Odiliapeel. Maar daar werd in 2012 de stekker uit getrokken.”