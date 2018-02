Auto mist voetgangers rakelings en rijdt water in bij Plasmolen

‘Nutricia mooi? Een lelijke puist’

11:11 CUIJK - Leonard Wamper, oud-docent kunstgeschiedenis, voert actie tegen behoud panden van Nutricia in Cuijk. Hij vindt het gebouw in de Grotestraat in zijn dorp er niet mooi genoeg voor. Wamper gaat daarmee in tegen de wens van de initiatiefgroep Houd Nutricia zichtbaar.