Auto’s vaak gebutst en gedeukt op de Markt in Mill

MILL - Denk je even ontspannen boodschappen te doen aan de vernieuwde Markt in het rustige Mill, kom je terug bij je auto en zie je dat je auto gebutst en gedeukt is. Dat gebeurt, zo blijkt, veel vaker. Maar de parkeervakken aanpassen, is niet nodig volgens de gemeente Mill en Sint Hubert.