Autodieven ernstig gewond in ziekenhuis na achtervolging over A50, agent doet aangifte

UDEN/VEGHEL - Twee van de drie autodieven die na een achtervolging bij een crash in Veghel gewond raakten, liggen nog in het ziekenhuis. Zij worden verdacht van het inrijden op een politiewagen. De verdachten zijn twee mannen uit Helmond (50 en 46 jaar) en een man uit Liessel (44).

Maandagavond rond 22.50 uur kreeg de politie een melding van een inbraak in een auto aan het Beatrixhof in Uden. De melder zag een aantal mannen bij een auto staan en zag dat een van hen vermoedelijk een slijptol vasthield. Ook zag de getuige dat de mannen vervolgens in de witte auto stapten en wegreden.

Achtervolging

Een eenheid van de politie kwam de mannen al snel op het spoor. De bestuurder van de witte auto reageerde niet op stoptekens van de politie en vluchtte weg richting de A50. De politieagenten zetten vervolgens de achtervolging in.

Tijdens de achtervolging, die zich tot in Veghel voortzette, reed de bestuurder van de witte auto zeer gevaarlijk. Hij reed snel en haalde auto's over een doorgetrokken streep in.

De politie besloot de weg te blokkeren in Veghel met twee auto's en een stopteken te geven. De bestuurder negeerde dat en reed door. Een van de politieagenten wist een aanrijding te voorkomen door op het laatste moment achteruit te rijden.

Op het Ven in Veghel verloor de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur en de auto botste vervolgens tegen een boom, waarbij de inzittenden gewond raakten. Een van de achtervolgende politieauto’s kon de auto van de verdachten maar net ontwijken en schampte een boom en kwam vervolgens tot stilstand tegen een boom. De agenten raakten niet gewond.

Aangifte

De verdachten uit Helmond (46) en Liessel (44) zijn ernstig gewond geraakt tijdens de botsing. Zij zijn wel aanspreekbaar, maar liggen momenteel nog in het ziekenhuis. De 50-jarige verdachte uit Helmond liep lichte verwondingen op en is na controle en behandeling in het ziekenhuis overgedragen aan de politie voor verder onderzoek. Hij is vandaag verhoord. De twee andere verdachten worden op een later moment gehoord wanneer zij het ziekenhuis kunnen verlaten.

De witte auto, zo bleek later, is in de nacht van afgelopen zondag op maandag gestolen in Tilburg. Ook de kentekenplaten zijn gestolen. De diefstal van de kentekenplaten vond plaats in Bakel, ook in diezelfde nacht. De politieagenten waar de auto van de verdachten op is ingereden deden aangifte van poging tot doodslag en zware mishandeling.

