Automobilist botst met andere auto en boort zich in stilstaande vrachtwagen in Cuijk

Het ongeval gebeurde vanmiddag aan de Lange Beijerd in Cuijk toen de bestuurster van een donkerblauwe Peugeot uit de richting van de korte Beijerd de Lange Beijerd op kwam rijden en vermoedelijk een andere auto van rechts over het hoofd zag.

Na de eerste botsing kwam de vrouw in de donkerblauwe Peugeot tot stilstaand tegen een vrachtwagen, die op dat moment in een dok aan het lossen was. De bestuurster is in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.