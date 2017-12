Automobilist raakt gewond bij botsing met politiewagen

Ook appartementen in dorpen rond Cuijk

15:43 CUIJK - In de toekomst zullen er ook appartementen gebouwd kunnen worden in de kerkdorpen van de gemeente Cuijk. Dat is in tegenstelling tot de eerdere plannen zoals die in 2011 zijn vastgelegd. Toen werd juist gesteld dat de bouw van appartementen zou zijn voorbehouden voor het dorp Cuijk en dus niet in de andere kernen van de gemeente.