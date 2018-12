Automobilist raakt van N271 en komt tegen bomen, man uit Afferden gewond

Leiding­breuk in Grave: water liep meterkast in

25 december GRAVE - Door een leidingbreuk aan de Achter de Marstal in Grave moest de brandweer water pompen uit een appartement aldaar. Het water was de meterkast in gelopen. Woningmaatschappij Mooiland is op de hoogte gesteld. Het is niet bekend of zij deze avond nog langsgaan.