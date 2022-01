Automobilist verlaat plaats van ongeluk, maar komt na half uur toch terug

De nieuwe vlag in top in heel Land van Cuijk

LAND VAN CUIJK - De toren in Sambeek, het gemeenschapshuis in Sint Hubert en het gemeentehuis in Cuijk. Overal wappert de nieuwe vlag van de gemeente Land van Cuijk. Hoewel van wapperen met het gebrek aan wind maandag niet echt sprake was. Op veel plaatsen is de witte vlag met het rode logo al te zien.

11 januari