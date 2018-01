Automobiliste ernstig gewond na botsing met boom op Beerseweg

Jamie uit Groeningen komt uit als carnavalsprins Dichterbij

12 januari BOXMEER - Op het Grote Dichterbij Uit- en Thuiswonendenbal zal hij schitteren op 4 februari. Prins Jamie van zorgboerderij Hultenhoek in Groeningen is vrijdagavond uitgekomen tijdens een feestelijke avond in 't Vertrek in Boxmeer.