Bakker grijpt overvaller in de kraag na beroving met steekwapen in Sint Anthonis

Ontwikkelaar supermarkt Grave wacht even af

9:53 GRAVE - Projectontwikkelaar Reggestede Invest maakt met de bouw van de supermarkt op het terrein Vennendaal in Grave even een paar weken een pas op de plaats. ,,We wachten af of de omwonenden de gang naar de rechter nog maken’’, zegt Jan Westerik van Reggestede Invest.