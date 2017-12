Bakker tegen overvaller (17): Dit staan we in ons dorp niet toe

,,Hij sprong op zijn fiets en ging ervandoor. Ik heb de auto gepakt en ben achter hem aan gegaan. Ondertussen belde ik 112 om de politie te laten weten waar we waren. De jongen liet zijn fiets op een bepaald moment achter en verstopte zich ergens in een schuurtje. We hebben hem de indruk gegeven dat we hem kwijt waren. Toen kwam hij tevoorschijn.’’



De bakker kreeg de jongen te pakken en hield hem in bedwang op de motorkap van zijn auto tot de politie kwam. ,,We waren een kilometer of twee van de Lepelstraat verwijderd. Ik heb die overvaller goed ingepeperd dat we dit soort dingen niet toestaan in ons dorp Sint Anthonis. We hebben een goede naam. Iedereen is welkom die goede bedoelingen heeft. Maar wie dit soort dingen doet, krijgt een koekje van eigen deeg.’’