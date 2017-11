Basisschoolleraren staken opnieuw: 'Maar we doen dat liever niet'

,,Dat er in die sectoren wat gedaan moet worden, dat lijkt me evident. Dat er sinds de crisis in 2008 61 miljard bezuinigd is op de publieke sector is geen geheim, dat schreef Tjeenk Willink in zijn laatste brief als informateur. Wij vragen simpelweg wat we nodig hebben. Dat is overigens scherp beraamd, want de ons omliggende landen besteden gemiddeld 1,5% van hun BNP aan het primair onderwijs, Nederland slechts 1,2%. Dat betekent dat je voor een dubbeltje op de eerste rang wilt zitten. Dat gat van 0,3% is 2,1 miljard euro waard, dat hadden we ook gelegitimeerd kunnen vragen.’’



,,Omdat we weten dat andere sectoren ook de tering naar de nering moeten zetten, hebben we gemeend niet dat volledige bedrag van 2,1 miljard te moeten vragen, maar dat minimaal bij te stellen tot 1,4 miljard. Voor minder kunnen we niet de herstelwerkzaamheden doen die keihard nodig zijn om een eerlijk salaris en minder werkdruk te regelen en zo het lerarentekort het hoofd te bieden.’’