Beerse kermis trekt alleen echte die-hards

BEERS - Gelukkig was het zondag nog aangenaam weer. Maar de andere dagen wordt de kermis in Beers geteisterd door regen. Dat was zaterdag en maandag zo, en dat is dinsdag ook nog zo.

Twaalf graden, voelt als negen, gaven de weerapps aan. Maandag waren er aan het einde van de middag slechts tien dappere Beersenaren die een kijkje kwamen nemen.

Maar voor de echte die-hards is dat slechte weer geen reden om niet naar de kermis te gaan. Kermis is kermis en dat vier je. Regen of geen regen.

Botsauto's, naar eendjes hengelen, gokken. Het kan allemaal op het plein aan de Grotestraat in Beers. En na de nodige nattigheid uit de lucht, was er in de lokale kroegen ook vooral nattigheid aan de tap.

De kermis in Beers is zeker niet de laatste in de regio. Op 8 oktober beginnen die in Oeffelt en in Gennep. Die van Gennep duurt maar liefst tot en met 16 oktober.