Bejaarde rijdt rond met 150 kilo wiet

OM eist 3 jaar cel voor verkrach­ting in bossen Overloon

17:37 DEN BOSCH/OVERLOON - Een 42-jarige man uit Venray moet drie jaar in de gevangenis doorbrengen omdat hij op 8 juli 2017 een vrouw heeft verkracht in de bossen bij Overloon. Dat stelde officier van justitie W. Wichern woensdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch. Het OM vroeg daarnaast om een extra voorwaardelijke celstraf van 1 jaar en een drie jaar durend contactverbod met het slachtoffer. De verdachte stelde dat hij zich niets van het seksuele geweld kon herinneren. Hij bekende desondanks wel de dader te zijn.