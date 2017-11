Rondgang door Ottersum toont aan: dorp is walhalla voor inbrekers

Saskia Boersen komt als eerste naar buiten. Jansen stelt zich voor en legt uit waar hij mee bezig is. Ze lacht. Het is Bas geweest, een van haar zoons, die de sleutels in zijn fiets heeft laten zitten. Guus, zoon twee, zet zijn fiets altijd wel netjes op slot. ,,We hebben tegen Bas gezegd dat als zijn fiets zo gestolen wordt, hij zelf een nieuwe moet kopen.’’



Veel indruk heeft dat kennelijk niet gemaakt. Maar moeder Saskia gaat zelf ook niet vrijuit. Haar auto op de oprit is niet op slot: ,,En ik laat ook weleens mijn portemonnee op de passagiersstoel liggen!’’



Inmiddels is man Eric erbij gekomen: ,,Ik kom soms thuis en dan zit de sleutel in de achterdeur. Ik ben panisch, daarom ben ik zo voorzichtig. Steeds weer opnieuw moet ik zeggen dat alles op slot moet. Maar ze luisteren niet naar me.’’



Er wordt veel gelachen op de oprit, maar ex-inbreker Jansen blijft serieus: ,,Er is misschien niet altijd zoveel te halen, maar het is ook behoorlijk ingrijpend als je weet dat er inbrekers in je huis zijn geweest''. Daar zijn ze het mee eens. Saskia tegen man Eric: ,,Maar ben jij er echt bang voor dan?’’