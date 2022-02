Bestelauto knalt in Siebengewald op vluchtheuvel en belandt via tuin op Gochsedijk

Aan sporen op het wegdek is te zien dat de man vanuit Duitsland is komen aanrijden over de Gaesdonckerstrasse. Precies op de grens met Nederland werd hij verrast door de ovaalvormige vluchtheuvel in het wegdek. De auto knalde vol op deze verhoging en werd gelanceerd.



Enkele tientallen meters verderop reed de bestelauto ondanks de flinke keien die als grensafscheiding dienen de tuin in van Schnitzelhaus Jagershof. Dit ging blijkbaar met een behoorlijke snelheid, want enkele stenen vlogen door de ruiten van het restaurant en de moddervlekken spatten tegen de gevel. Pas na deze tussenstop kwam de auto enkele meters verderop tot stilstand.

Chauffeur ervandoor

Een omstander zegt dat hij na het ongeval werd aangesproken door getuigen. Die vertelden hem dat de vermoedelijke chauffeur er te voet vandoor zou zijn gegaan. De omstander sprong hierop in zijn auto en traceerde de man even verderop. Niet veel later heeft de politie zich over deze persoon ontfermd.

De auto kwam terecht in de tuin van Schnitzelhaus Jagershof en schoot vervolgens door de Gochsedijk op.

Omdat deze man ontkent de auto te hebben bestuurd, zijn in de bestelauto DNA-sporen veiliggesteld. De auto is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Of de vermoedelijke bestuurder gewond is geraakt bij het ongeval, is niet bekend.



Volgens de omstander die achter de vermoedelijke bestuurder is aangegaan zou deze onder invloed zijn geweest. Of dit klopt is nog niet bevestigd door de politie. De brandweer heeft het wegdek dat bezaaid lag met stenen en brokstukken schoongeveegd. De splitsing op de grens van Duitsland en Nederland was ook na 07.30 uur nog afgesloten voor verkeer.