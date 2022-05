Bestrijders zijn weer op pad: hoop op een ‘mild’ jeukrupsenjaar in de regio

Brabants provincie­be­stuur­der Spierings alsnog door het stof om MeToo-rel D66: ‘Het spijt me’

DEN BOSCH - Brabants provinciebestuurder Anne-Marie Spierings heeft intern spijt betuigd van haar rol in de MeToo-rel bij D66. Ze was toen partijvoorzitter. In een afgeschermde boetedoening op Facebook schrijft Spierings dat ze partijprominent Frans van Drimmelen met klem had moeten vragen op te stappen en dat ze meer voor het slachtoffer had willen doen.

