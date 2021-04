Bestuurder bekneld door botsing tegen boom in Siebengewald

Natuur is kurkdroog: Lim­burg-Noord extra alert op brandge­vaar

25 april GENNEP - De kans op natuurbranden is in veiligheidsregio Limburg-Noord sterk vergroot doordat het al lange tijd achter elkaar droog is. Daarom is het risiconiveau voor natuurbranden verhoogd naar de zogeheten fase 2: extra alert.