Bestuurder op de vlucht na ongeval met twee gewonden in Heijen

Oud-ge­de­pu­teer­de Joep Baartmans overleden

15:56 DEN BOSCH - In het JBZ-ziekenhuis in haar woonplaats Den Bosch is vrijdagmiddag Joep Baartmans overleden, 77 jaar oud. Dat heeft haar zoon Bart-Jan Baartmans zaterdagochtend bevestigd. Joep Baartmans was van 1987 tot april 1995 PvdA-gedeputeerde voor cultuur, onderwijs en welzijn van de provincie Noord-Brabant. Daarna was ze waarnemend burgemeester in achtereenvolgens Heusden, Schijndel, Son en Breugel en vanaf mei 2006 nog bijna een jaar in Vught.