Bestuurscrisis Sint Anthonis: wethouder Bollen vrijgepleit, raad doet aangifte van lekken

Dat meldt de gemeenteraad van Sint Anthonis vrijdagavond in een verklaring.



De onlangs opgestapte burgemeester Marleen Sijbers had afgelopen april een onderzoek ingesteld naar vermeende integriteitsschendingen door VVD-wethouder Bollen. Bureau Necker van Naem heeft het onderzoek uitgevoerd. De bevindingen staan in een nu vrijgegeven onderzoeksrapport.

Besloten raad

De gemeenteraad heeft het onderzoek maandag besproken in een besloten raadsvergadering, onder voorzitterschap van de nieuwe waarnemend burgemeester Marcel Fränzel. Alle wethouders waren hierbij aanwezig. Ook oud-burgemeester Sijbers was er maandag bij.



Ze maakte 7 november aan het einde van de raadsvergadering bekend op te stappen. Ze gaf aan dat ze binnen het gemeentebestuur te weinig ruimte krijgt om haar taak als onafhankelijke burgemeester uit te kunnen voeren. Al langer was het een publiek geheim dat de karakters van Sijbers en Bollen botsen.



De gemeenteraad laat weten dat uit het onderzoek is gebleken dat van integriteitsschendingen door Bollen geen sprake is geweest. De raad pleit hem vrij, zo meldt het hoogste orgaan van een gemeente vrijdagavond.

Lekken