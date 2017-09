Betonblokken tegen terreur, maar 'kans op hartaanval is groter'

De organisatoren van onder andere Vierlingsbeek Open Air en het Smartlappen- & Kapellenfestival willen, in overleg met de gemeente Boxmeer, de veiligheid van bezoekers garanderen.

Signalen

Vrachtwagens kunnen zo onmogelijk op de mensenmassa inrijden. Met de recente aanslag in Barcelona in het achterhoofd wil Vierlingsbeek alle mogelijke ellende bij voorbaat uitsluiten. Al zijn er geen signalen dat er iets op stapel staat. ,,Het is niet zo dat wij denken dat IS de Maas oversteekt’’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Volgens haar heeft de organisatie bij de gemeente gevraagd of het een goed idee is de Spoorstraat af te sluiten. ,,Prima vinden we, maar zorg er wel voor dat de hulpdiensten erdoor kunnen. De kans dat iemand een hartaanval krijgt is namelijk groter dan een terroristische aanslag.’’

Anderhalve ton

In totaal worden vrijdag- en zaterdagavond en zondag overdag acht betonblokken neergezet. Op het Vrijthof in het dorp zijn dan optredens van onder meer De Schintaler (vrijdag) en Golden Earring (zaterdag). Bij de laatste band worden 2.500 bezoekers verwacht. Op zondag is het smartlappen- en kapellenfestival en zijn er jeugdactiviteiten. ,,We hebben een heftruck moeten huren om de blokken neer te leggen’’, zegt Piet Verbeeten van het smartlappenfestival. ,,Het zijn blokken van anderhalve ton. Een stuk of acht. Die worden hierheen gebracht door een vrachtwagen.’’ Het is een extra kostenpost voor de organisatie al valt die niet heel hoog uit. ,,We maken gebruik van ons netwerk. De betonblokken komen van de veiling in Venlo.’’

De kans op aanslagen in de gemeente Boxmeer wordt op het gemeentehuis laag ingeschat. Veiligheidseisen rondom evenementen zijn altijd al hoog, zegt de gemeentewoordvoerster. Na het incident met de monstertruck in Haaksbergen - met drie doden en tientallen gewonden - zijn die flink opgeschroefd.