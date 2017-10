Bijna unieke fresco-resten ontdekt in Romeins badhuis Grotestraat Cuijk

Dief opgepakt dankzij camerabeelden en wat geluk bij Multimate Gennep

11:53 GENNEP - Hij was al twee keer in de bouwmarkt Multimate in Gennep geweest. De winkeldief sloeg met gemak zijn slag in de winkel. Hij liep rond, maakte showmodellen van accuschroevendraaiers los van de stellingen. En liet ze verdwijnen in zijn wijde broekspijpen. Wandelde zo langs de kassa naar buiten met de buit, stapte in zijn oude auto op de parkeerplaats en ging ervandoor.