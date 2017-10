Oorlogsmuseum Overloon krijgt werk van brute kampbewaakster

Braunsteiner was kampbewaakster in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen Ravensbrück en Majdanek.

Zweep

In dat laatste Poolse kamp kreeg ze haar bijnaam, de schoppende merrie, omdat ze de gevangenen met haar zware laarzen in elkaar trapte, soms met de dood tot gevolg. Ook gebruikte ze een zweep en sloeg ze gevangenen met een pistool. Na de oorlog verkaste ze eerst naar Canada, later naar Amerika waar ze in 1963 de Amerikaanse nationaliteit kreeg en van brute kampbewaakster in een voorbeeldige huisvrouw veranderde.

Haar slachtoffers waren haar niet vergeten en schakelden nazi-jager Simon Wiesenthal in. Hij kwam Braunsteiger op het spoor en zorgde ervoor dat ze in 1973 werd uitgeleverd aan Duitsland. Na een jarenlang proces hoorde ze in 1981 twee keer levenslang tegen zich eisen voor haar rol in vernietigingskamp Majdanek. Volgens het oorlogsmuseum onder andere voor de bewezen moord op tachtig mensen en de betrokkenheid bij moord op meer dan duizend mensen.

Depot

,,Tijdens het proces heeft ze deze werken gemaakt’’, zegt Van den Dungen. ,,Ze heeft die aan een zus geschonken.’’ Hoe de werken uiteindelijk bij de schenker terecht zijn gekomen, weet Van den Dungen niet. Dat is ook niet gevraagd. ,,Het gebeurt wel vaker dat bezoekers aan de balie iets komen afgeven. Meerdere keren per week. Dit was schenking nummer 95 van dit jaar. Maar achteraf met een bijzonder verhaal.’’

De twee werken worden niet geëxposeerd, zegt Van den Dungen. ,,Misschien later, bij een tentoonstelling over vervolging van oorlogsmisdadigers of concentratiekampen. Voorlopig worden ze opgeslagen in ons depot.’’