Boerenprotest bij provinciehuis verloopt rustig: ‘Waarom gaat Den Haag er toch met zo'n gestrekt been in?’

DEN BOSCH - Terwijl op de Nederlandse wegen de trekkers weer voor enige chaos zorgden, reed een groot deel rechtstreeks (en via binnenwegen) naar het provinciehuis in Den Bosch. ,,Omdat Brabant een vuist moet maken tegen Den Haag". En om te barbecueën.

Terwijl The Last Post wordt gedraaid rijden de boeren de oprit van het provinciehuis in Den Bosch op. Luid toeterend, trekkers vol met leuzen. 'Vandaag worden wij uitgemoord’, leest er eentje. ,,Maar we zijn er niet om te intimideren", zegt Mark Huijbregts uit Reusel. Hij heeft een gemengd bedrijf: varkens en akkerbouw. En reed met zijn trekker ‘binnendoor’ richting Den Bosch.

De snelweg blokkeren hoeft niet voor hem. Maar hij wil wel gehoord worden. En daar is die trekker voor wat hem betreft. ,,Er zijn steeds minder boeren. Onze groep is niet meer zo groot als vroeger, dus gebruiken we ze om gezien te worden". En gezien werden ze dinsdag. Weer op de snelwegen, weer in Den Haag en weer bij de verschillende gemeenten- en provinciehuizen door heel Nederland.

Want die stikstofkaart moet anders. De berekeningen moeten herzien worden. ,,Zo klopt er niets van". En ja, de boeren in Den Bosch vandaag snappen echt wel dat er iets moet veranderen. De stikstof moet omlaag; vinden zij ook. ,,Maar waarom gaat Den Haag er nou toch met zo'n gestrekt been in?", vraagt veehouder Harm Fabrie zich af terwijl collega's de meegebrachte barbecue aansteken.

Achter hen een groot bord: ‘bbq, ijs of friet. Zonder boeren gaat dat niet'. ,,Al járenlang zij we bezig om de uitstoot te beperken. Om milieuvriendelijk(er) te boeren. Duizenden euro's aan innovaties heeft het gekost. En dan raken ons nu in één keer zo hard. Dat kan toch niet zo zijn?”

Volledig scherm Boeren bij het provinciehuis in Den Bosch dinsdag. Het bleef rustig. De gedeputeerde kwam met ze praten © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Gedeputeerde komt naar buiten: ‘hoe gaat het vandaag?’

En daar hebben ze best wel een punt. Vindt tenminste gedeputeerde Landbouw Elies Lemkes-Straver. En dat laat ze tegen half vijf 's middags de boeren ook weten. Die zijn dan inmiddels met twee keer zoveel. Een groep die wel via de snelweg kwam (A59), besloot halverwege het protest in Den Bosch aan te sluiten. Een groep mét Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever. Hij was er maandag ook al. Met een handjevol collega's. Sprak toen ook al met Lemkes. Maar ze doen het vandaag, onder toezicht van heel veel boeren, nog even over.

,,Hoe gaat het vandaag?” ,,We werden door de politie van de A59 afgehaald, maar verder gaat het goed hoor”, begint het gesprek voor het provinciehuis. Maar dan serieus. Want waarom doet Brabant niets, wil Van den Oever weten. ,,Dan zeg ik wat ik gisteren ook al zei. Het beleid ligt er en binnen dat beleid is ruimte. Dát gaan we als provincie inkleuren, maar wel met jullie.”

Want Lemkes begrijpt de zorgen van de boeren. En wil ze perspectief geven. Met de boeren aan tafel, samen die puzzel leggen. ,,Met de agrarische sector en met oog voor de natuur en het water.” Ze zitten samen in de boot, wat Lemkes betreft. En die vaart al vindt ze. Want dat gesprek over het uitvoeren van het nieuwe beleid vindt al plaats. Binnen het provinciehuis. Maar vandaag dan even buiten.

Intimiderend? ,,Nee hoor", zegt Lemkes later. ,,In Brabant intimideren we niet.”

Een uurtje later gaat de barbecue uit. De boeren vertrekken weer. Eerst een paar. Dan ineens een grote groep, met trekkers. Richting politie die even verderop langs de A2 een mestvrachtwagen wil wegslepen. Want twintig boeren is misschien weinig, twintig trekkers is dat niet...

Volledig scherm Boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch © Bart Meesters / Meesters Multimedia