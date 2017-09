Boswachters Sint Anthonis trots op 'hun' jonge oehoes

SINT ANTHONIS - Een nest met twee jonge uilskuikens. Niet in de boom maar op de zachte bosbodem. Het toeval bracht Staatsbosbeheer-vrijwilliger Ilja Doedel diep in de Staatsbossen van Sint Anthonis naar de plek.

Hij struikelde er nog net niet over. Door de schutkleuren duurde het even voor hij ze herkende. Maar toen wist hij meteen: dit is bijzonder. Het was namelijk een nest van een oehoe-paar. De oehoe is een van de grootste uilensoorten. Nooit eerder werden oehoes in deze bossen gesignaleerd.

Toevalstreffer

Boswachter Wessel Pruissen en zijn collega-boswachters waren aangenaam verrast. Pruissen: ,,Het was echt een toevalstreffer. Het nest lag op de grond. Wij hebben als boswachterij geen beschermingsmaatregelen getroffen om het publiek op afstand te houden. We hebben de boel wel goed in de gaten gehouden want de kuikens van de oehoe zijn natuurlijk zeer kwetsbaar. Gelukkig lag het nest niet naast een wandelpad.’’

Regelmatig gingen de boswachters en vrijwilligers langs om voorzichtig een kijkje te nemen. ,,En we hebben het streng geheim gehouden om geen horden ornithologen deze kant op te lokken.’’

Zeldzaam

Oehoes zijn in Nederland een zeldzaamheid. In ons land telde vogelvereniging SOVON in 2015 maximaal 21 broedparen. ,,Kennelijk zijn de staatsbossen een goede broedplaats voor de oehoe’’, concludeert Pruissen. ,,Het is een enorm uitgestrekt gebied. De ouders hebben voldoende ruimte om te jagen en hun jongen van eten te voorzien.’’

Pas nu komen de boswachters met het nieuws en de beelden naar buiten. ,,Ik heb met de telelens een foto kunnen maken van de donzige jongen in het nest. Van grote afstand om niets te verstoren. Ook hebben we nachtopnamen gemaakt met infrarood. Die beelden zijn we nu via de social media aan het uitventen. Het is ten slotte een zeer bijzonder bezoek aan onze bossen.’’

Schuw

Quote Het zijn zeer schuwe dieren die je niet vaak te zien krijgt Boswachter Wessel Pruissen Inmiddels zijn de jongen al uitgevlogen en waarschijnlijk al over de gemeentegrenzen van Sint Anthonis verdwenen. ,,Als de jongen eenmaal zelfstandig zijn, jagen de ouders ze het territorium uit. Waarschijnlijk is dat hier ook gebeurd. Maar het is ook mogelijk dat ze gewoon nog in onze bossen zijn. Het zijn zeer schuwe dieren die je niet vaak te zien krijgt.’’