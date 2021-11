Botsing tussen vier auto’s: één bestuurder naar het ziekenhuis, kinderen nagekeken in ambulance

Babyboom in coronatijd, Druten is koploper in Gelderland; kijk hier hoeveel baby’s er in jouw gemeente zijn geboren

DRUTEN - Er is dit jaar sprake van een ware geboortegolf, en dat is vooral te zien in Druten. Tot en met september werden 36 baby’s meer geboren dan in dezelfde tijd vorig jaar. Dit blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

17 november