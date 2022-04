Brabanders durven hun huis niet te koop te zetten, en dat drijft de prijs op

Vrouw (30) stak huisgenoot in zij in Escharen: OM eist 42 maanden cel voor poging tot doodslag

DEN BOSCH/ESCHAREN - Een 30-jarige vrouw uit Letland stak in een woning voor arbeidsmigranten in Escharen op Eerste Kerstdag vorig jaar een mannelijke huisgenoot met een mes in de zij. Het slachtoffer probeerde de woedende vrouw tegen te houden, toen ze met het wapen in haar hand de kamer van haar echtgenoot binnen probeerde te gaan.

8 april