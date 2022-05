Brabanders moeten minder water verbruiken, bespaarcampagne van start

70 liter om te douchen, 33 liter om de wc door te spoelen, 54 liter om een wasje te draaien: per persoon gebruiken we in Brabant jaarlijks ongeveer 50.000 liter water, en dat mag een tandje minder, vindt Brabant Water. Het Brabantse watersysteem kampt namelijk met twee problemen: één daarvan is dat het water in de grond niet meer goed wordt vastgehouden. Volgens de waterleverancier onder meer omdat tijdens regenachtige periodes het regenwater te snel wordt afgevoerd.