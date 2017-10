Brabant koploper met aantal autobranden

BOXMEER - Autobezitters in Noord-Brabant en Zuid-Holland moeten het meest vrezen voor hun auto als het om een brand gaat. In de twee provincies gaan auto's het vaakst in vlammen op. In de eerste negen maanden van dit jaar brandden in Brabant 506 auto's uit, in Zuid-Holland 453 auto's. Het laagste aantal autobranden vond plaats in Zeeland, 58 in totaal.

Het aantal autobranden in Nederland is aan het stijgen. Staat de teller landelijk nu op 2.808 branden, vorig jaar rond deze tijd waren negentig auto's minder door brand verwoest. Volgens het Verbond van Verzekeraars is het huidige aantal branden het hoogst sinds vijf jaar.

Het aantal autobranden in Brabant steeg, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 28. Het aantal autobranden in Limburg daalde daarentegen: van 253 naar 229.

Verzekering

De cijfers van het verbond hebben betrekking op auto's die WA+ of all risk zijn verzekerd, naar schatting 65 procent van het volledige wagenpark. Bij beide verzekeringsvormen is autobrand verzekerd. Het aantal autobranden is in de praktijk hoger, want in brand gestoken auto's met enkel een WA-verzekering zijn niet in de cijfers meegenomen.

Het verbond schat de gemiddelde schade van een autobrand op 10.000 euro, waardoor de totale schade voor verzekeraars ongeveer 28 miljoen euro per jaar is. Dit is maar een klein deel van de totale schade die uitgekeerd wordt wegens autogerelateerde kostenposten, zoals ook ruit- of letselschade. Dat bedrag ligt jaarlijks rond de 2,5 miljard euro.

Pyromaan

Volgens het verbond brandt slechts een klein deel van de auto's uit door mechanisch falen van het apparaat. Het merendeel komt door vandalisme of het werk van een pyromaan. ,,Dit kun je afleiden aan het tijdstip waarop de meeste auto's in brand vliegen. Dat ligt vaak ergens tussen middernacht en vier uur 's ochtends", licht een woordvoerder toe.

De meest in het oog springende autobrand in deze regio was misschien wel die in juli van dit jaar aan de Geelgors in Boxmeer. Twee auto's vlogen 's nachts in brand. Het vuur sloeg over op de woningen. Bewoners moesten via de achterkant van hun huis vluchten.