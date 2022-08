Brabant Water roept op: ‘Gebruik alstublieft minder water’

Mogelijk meer maatregelen

Sinds halverwege vorige maand was er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sprake van een ‘dreigend watertekort’. Mogelijk volgen in de komende weken meer maatregelen. Het Brabantse waterbedrijf Brabant Water roept alvast iedere inwoner van de provincie op om niet te veel water te gebruiken. ‘Zo houden we samen de druk op het water goed.’

Brabant Water startte in mei al een campagne om water te besparen. Per persoon gebruiken we in Brabant jaarlijks ongeveer 50.000 liter water en dat mag volgens Brabant Water best een tandje minder. Woordvoerder en campagneleider Pyter Hiemstra zei daarover: ,,We zijn er zo aan gewend geraakt dat water er altijd voor ons is, maar dat is niet vanzelfsprekend.”