Brabants provinciebestuurder Spierings alsnog door het stof om MeToo-rel D66: ‘Het spijt me’

Nierpa­tiënt Esther uit Cuijk mag niet mee met de taxi: ‘Ik voel me als een stuk vee behandeld’

CUIJK - Ze wilde die zaterdagmiddag eerder deze maand snel naar huis, geradbraakt als ze was. Na weer urenlang aan de dialyseapparatuur gelegen te hebben in het ziekenhuis. Maar het taxibedrijf dat nierpatiënt Esther Kock uit Cuijk nog netjes naar het ziekenhuis in Nijmegen had vervoerd, bracht haar niet meer terug naar huis. Omdat ze in het ziekenhuis positief testte op corona.

23 april