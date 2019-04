Brabantse Anne heeft ouders met een alcoholprobleem en leeft nu haar eigen leven

De nu 26-jarige Anne, enig kind van gescheiden ouders bovendien, is wat ze noemen een KOPP-kind, een kind van ouders die verslaafd zijn of ernstige psychische problemen hebben. In het Land van Cuijk melden zich bij hulpverleningsinstanties steeds meer kinderen van ouders die verslaafd zijn of psychische problemen hebben. Ze lopen zelf een groot risico op een depressie of verslaving.