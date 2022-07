Brabantse brandbrief naar Den Haag; snel meer duidelijkheid en perspectief voor boeren

Dat staat in een brandbrief aan de ministers Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) van het provinciebestuur van Brabant, samen met de drie waterschappen en de Brabantse gemeenten. ,,Boeren horen bij Brabant, we willen ze graag behouden. Op een manier die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, een robuuste natuur en die tegelijk ook economisch rendabel is”, staat in het schrijven, dat donderdagavond is verstuurd.