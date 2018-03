Brabantse en Limburgse basisschoolleraren staken op 13 april

Vanavond Gelderlander lijst­trek­kers­de­bat in Milsbeek

11:39 GENNEP - Hoe moet het nu verder met de N271 bij Gennep? Dat is een van de onderwerpen waar de lijsttrekkers van de vijf Gennepse partijen over met elkaar in debat zullen gaan tijdens het Gelderlander lijsttrekkersdebat van vanavond. Ze doen dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in gemeenschapshuis 't Trefpunt in Milsbeek.